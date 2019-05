Dieci anni di attività nel sociale per la RSA Santa Maria del Monte

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Dieci anni di attività per il Centro montano di assistenza, grande festa presso la casa di cura per anziani di Castiglione Messer Marino.

«Gli anniversari vanno sempre celebrati e questo decimo anno di attività della RSA Santa Maria del Monte è stato davvero speciale. Eravamo proprio tanti a festeggiare con grande allegria. – spiega la responsabile Franca Potente – I tre laboratori – beauty, fitness e food – sono stati graditissimi per la professionalità delle nostre figure professionali C.M.A. con la grande sorpresa del piatto tipico castiglionese, le sagne a lu cuttur, servito a tutti gli invitati. Grazie di cuore a tutti, con la vostra presenza avete sigillato i valori della stima, riconoscenza e affetto. Nuovi stimoli per continuare a dare un servizio socio-assistenziale di qualità, in un territorio montano».

Una realtà interessante, fondamentale, in una zona depressa e montana dove le istituzioni preposte non riescono ad offrire servizi socio-sanitari agli anziani e ai bisognosi. Una realtà che dà lavoro a decine di persone di zona e che spesso si trova a combattere contro le pastoie burocratiche delle istituzioni assenti e distratte.

Francesco Bottone