Dieci anni di successi in Basso Molise, la ‘Car Service Mastrostefano’ festeggia con la band dei ‘Cms’

TERMOLI – Un esempio di autoimprenditoria, voglia di espandersi, affermarsi sui mercati, conquistare nuove clientele. Car Service non è solo la prima azienda molisana di ricambi per veicoli (autovetture, mezzi agricoli, commerciali e industriali) per numeri di addetti e di punti vendita, ma una storia aziendale nata dal basso, sfruttando le competenze acquisite nel campo della riparazione. Tonino Mastrostefano, 58 anni, nel 1980 apre ad Agnone il primo store dedicato ai ricambi. Erano tempi in cui per un cuscinetto dovevi andare a comprarlo a Isernia, se andava bene, o riceverlo per corriere due-tre giorni dopo.

L’intuizione è giusta: serietà, ampio magazzino e soprattutto velocità le chiavi di successo, che negli anni è stato applicata ad altri sette punti vendita tra Abruzzo e Molise: S. Salvo, Vasto, Termoli, Larino, Campobasso, Colli al Volturno, Selva di Altino, che contano complessivamente oltre 35 dipendenti. Una storia imprenditoriale, quella di Tonino Mastrostefano, che dimostra come la caparbietà e l’attaccamento alla propria terra non hanno ostacoli.

“Una impresa nel mio settore – afferma Tonino Mastrostefano – avrebbe avuto senz’altro altre opportunità se fosse nata altrove o con la sede centrale in città situate sulle grandi direttrici. I sacrifici per superare l’assenza di internet veloce, i collegamenti certamente non moderni e la neve sono stati e restano tutt’ora ostacoli, a volte, insormontabili, ma quando ho deciso di creare le mie aziende l’ho fatto ad una condizione: il cuore della rete doveva essere ad Agnone. Questo significa lavorare il doppio e, forse, avere una resa inferiore ma, per me, andare via avrebbe significato fallire, socialmente parlando. Io penso che fare l’imprenditore in queste zone sia un punto di orgoglio e di vanto”.

Un messaggio profondo, rivolto soprattutto ai giovani: “La crisi c’è – non si può negare -, ma ci sono comunque nicchie che si possono occupare per poi, man mano, espandersi. L’importante è non arrendersi”.

Sabato, 15 Settembre la Car Service festeggerà il decimo anno di attività del punto vendita di Termoli, con una grande convention , riservata ai propri clienti. Nella sede di viale dei Pini alcune centinaia di titolari di officine saranno accolti dal Direttore commerciale del consorzio Asso ricambi, Giampiero Pizza, e da alcuni dirigenti delle dite fornitrici, per toccare con mano la nuova rete di servizi e di prodotti Car Service. Completeranno la serata un ricco buffet e la canzoni dei Cms, la band di Agnone che sta chiudendo una ricca tournée estiva nel Centro-Sud.

“In questi ragazzi – ha sottolineato Tonino Mastrostefano – rivedo un po’ me stesso. Se lavori bene e ti impegni sei ripagato. Ho assistito ad una loro esibizione e sono rimasto colpito dalla loro bravura”.