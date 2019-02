Difende la ragazza e viene pestato: denunciati due giovani molisani

Personale della Squadra Volante di Campobasso ha denunciato in stato di libertà due giovani campobassani, rispettivamente di 19 e 20 anni, resisi responsabili di lesioni aggravate ai danni di un ventiquattrenne, che pochi giorni fa è stato aggredito mentre era in compagnia della fidanzata nei pressi di Villetta Flora. Dal racconto della vittima, è emerso che l’aggressione sarebbe scaturita dal tentativo di difendere la ragazza dai due denunciati, che già in passato avevano infastidito in più occasioni la giovane. Richiesto l’intervento della Squadra Volante e del 118, i due aggressori si sono dileguati prima dell’arrivo della Polizia. La ricostruzione dei fatti e le informazioni acquisite hanno, comunque, consentito di rintracciare gli autori dell’insano gesto e di deferirli all’Autorità giudiziaria.