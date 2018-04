Difesa abitativa, il primo corso a Schiavi di Abruzzo

SCHIAVI DI ABRUZZO – L’Asd “Auro d’Alba” di Schiavi di Abruzzo, in collaborazione con l’Asd “Advanced defense techniques & shooting“, organizza il primo corso di difesa abitativa.

Il corso, tenuto da istruttori esperti e titolati appartenenti alle Forze dell’ordine, si terrà presso il campo di tiro di Schiavi di Abruzzo il prossimo 27 maggio.

«Cresce, soprattutto nei piccoli centri montani del Vastese e del Molise, la richiesta di sicurezza in seguito ai continui episodi di furti in abitazione e molti pensano di armarsi e difendersi da soli. – spiega Francesco Bottone, presidente dell’associazione sportiva “Auro d’Alba” – In realtà detenere, sia pure legittimamente, una pistola e soprattutto usarla contro eventuali ladri entrati in casa può avere serie conseguenze di tipo penale. Non ci servono sedicenti sceriffi fai da te, ma persone consapevoli di ciò che è possibile, utile e lecito fare. Per questi motivi proponiamo ai nostri soci, che ormai sono quasi trecento, un primo e assolutamente inedito corso formativo di difesa abitativa durante il quale si affronteranno gli aspetti teorici e dunque legali e normativi della difesa personale e abitativa e dell’utilizzo legittimo e in sicurezza di armi da fuoco, unitamente a prove pratiche di fuoco e a simulazioni reali di reazione a situazioni di stress».

Il corso, dal mattino al tramonto, si terrà a Schiavi di Abruzzo sul campo di tiro nella giornata di domenica 27 maggio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3282757011 – 3409684917 – 3313631341.