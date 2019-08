La spesa totale per i dipendenti di comuni, regioni, città metropolitane e province sfiora i 14 miliardi di euro. Lo segnala la delibera di 218 pagine della Corte dei conti sull’andamento della spesa per il personale degli enti territoriali (triennio 2015-2017), approvata dalla Sezione delle Autonomie. Entrando nel dettaglio la spesa è di 10,3 miliardi per i comuni, 2,8 miliardi per le regioni, 0,9 per le province e le città metropolitane.

