Disabilità e sport, convegno su tutela giuridica a Campobasso.

Campobasso. “Disabiltà e Tutele Giuridiche” è il tema del Convegno Organizzato dall’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Campobasso in collaborazione con l’UNITALSI Campobasso. Giovedì 10 maggio 2018, alle ore 16:00, presso la sala Convegni dell’Hotel San Giorgio, in via Insorti d’Ungheria a Campobasso, si terrà il convegno sulla tutela giuridica delle disabilità. Il convegno si propone di analizzare la materia della tutela giuridica delle disabilità, con particolare riguardo all’ambito sportivo, analizzando l’attuale normativa vigente e le responsabilità civili e penali derivanti dalla loro inesatta applicazione, ovvero violazione. L’UNITALSI interviene attraverso gli interventi dell ‘Avv. Filomena Mossucca dell’Ufficio Legale dell’UNITALSI sulle tipologie di intervento dell’Associazione per il riconoscimento delle tutele giuridiche dei disabili e l’indirizzo di saluto del dott. Vincenzo De Iasio, Presidente Sottosezione Unitalsi Campobasso. «Un particolare ringraziamento – ha detto il Presidente De Iasio – va al Dipartimento di diritto sportivo della “Fondazione AIGA Bucciarelli”». L’evento è accreditato dal COA di Campobasso con n. 3 crediti formativi di cui uno in materia obbligatoria.