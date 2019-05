Disastro viabilità, il caso Bagnoli sul Trigno su “Agorà”

BAGNOLI DEL TRIGNO – La protesta per le strade del Comitato Spontaneo formatosi a Bagnoli del Trigno, alla ribalta nazionale grazie alla diretta della trasmissione Agorà condotta da Serena Bortone. L’appuntamento è per domani mattina (venerdì 17 maggio) a partire dalle ore 8,00 su Rai 3.

“L’esasperazione della popolazione è al massimo – commenta Franco Mastrodonato del comitato – la situazione è veramente insostenibile; gli stessi sindaci, che ininterrottamente hanno segnalato agli Enti preposti la grave situazione, denunciano il loro isolamento e il mancato ascolto da parte delle istituzioni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la chiusura dell’accesso alla Trignina in località Sprondasino. L’alternativa è una variante che, ironia della sorte, è a sua volta impegnata da altra frana oltre che dalla percorrenza di un vecchio ponticello malmesso su cui vi è difficoltà al passaggio, soprattutto dei mezzi pesanti – prosegue il medico bagnolese -. Questo ponticello è immediatamente sottostante ad uno dei viadotti più alti della fondovalle Trignina; amara è stata la constatazione che dai piloni e dalle campate del ponte si staccano calcinacci che, cadendo al di sotto, da notevole altezza, rischiano di finire sulle macchine di passaggio sul ponticello stesso, creando così un ulteriore fonte di pericolo. Il Comitato spontaneo di protesta – conclude Mastrodonato – si sta attivando, anche presso la comunità bagnolese in Roma, per organizzare un’adeguata protesta”.