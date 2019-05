Discarica di pneumatici lungo il fiume, sequestro dei Carabinieri forestali

(ANSA) – PESCARA, 23 MAG – I carabinieri forestali del NIPAAF di Pescara, dopo il sequestro della discarica di pneumatici fuori uso, abbandonati lungo il fiume Saline, avvenuto a Montesilvano (Pescara) il 6 marzo scorso, hanno effettuato una serie di controlli, presso i gommisti operanti in alcuni comuni del pescarese, per identificare gli autori di tale reato, per prevenire l’abusivo esercizio della professione e verificare lo smaltimento dei rifiuti. Nell’occasione sono stati controllati 27 esercizi commerciali di vendita ed assistenza di pneumatici dislocati tra Pescara, Montesilvano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Spoltore e Pianella: di essi, 13 sono risultati non in regola. Sono state elevate 14 sanzioni amministrative, per un importo di oltre 16 mila euro, per tenuta irregolare o assenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti.