Discarica di rifiuti pericolosi sequestrata dai Carabinieri forestali

CAMPODIPIETRA – Rifiuti pericolosi e speciali abbandonati in una vasta area, in modo del tutto abusivo e incontrollato, sul territorio comunale di Campodipietra (CB). Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri forestali che, dopo i controlli e il sopralluogo, ha posto tutta l’area sotto sequestro. «E’ importante affiancare all’azione di contrasto posta in essere dalla Forze dell’ordine anche il senso civico di ciascuno a tutela dell’ambiente e della salute» spiegano dal gruppo Carabinieri forestali di Campobasso.