SCHIAVI DI ABRUZZO – Diserbante per far seccare gli alberi, segnalato un caso a Schiavi di Abruzzo.

Sergio Sforza di frazione Salce di Schiavi di Abruzzo ha denunciato un caso di avvelenamento di un albero del suo giardino probabilmente mediante uso di diserbanti.

In un post su Facebook scrive: «Questo non era un albero qualsiasi. Lo piantò mio padre tanti anni fa. Mio padre non c’è più da molto tempo ed è chiaro cosa questo albero significasse per me, mia madre di 96 anni e mio fratello. Ebbene, qualcuno che non saprei come definire, si è intrufolato nel giardino e si è divertito ad eliminarlo colpendo anche altre piante vicine con diserbante o altro.La perdita di questo albero è niente in confronto al dispiacere che questa gentaccia ha provocato alla mia famiglia. Per questo atto di incredibile cattiveria e inciviltà sono state avvisate le autorità competenti che certamente non ci restituiranno l’albero a noi caro, ma faranno i dovuti accertamenti per tentare di identificare il responsabile. Ho voluto pubblicare quanto accaduto per informare le persone che hanno casa nelle frazioni che nel 2019 esiste ancora questa tipologia di essere umano. Attenzione».