Disinfestazione adulticida, pericolo per le api: il vicesindaco Pinnella dice «stop» ai trattamenti

SCHIAVI DI ABRUZZO – Schiavi di Abruzzo, come Capracotta, Castiglione Messer Marino e Agnone, infestata dalle zanzare. Ovviamente non è affatto così, perché i fastidiosi insetti non prolificano sui monti dell’Alto Vastese e dell’Alto Molise, ma nei Comuni elencati, come in tutti gli altri, vengono effettuate operazioni di disinfestazione adulticida. Veleni sparsi nell’ambiente, che danneggiano gli insetti impollinatori, api in testa. E mentre a Capracotta il sindaco ha respinto al mittente le critiche e anche le richieste di chi chiedeva di non effettuare tali trattamenti perché ritenuti dannosi per i pronubi, cioè gli insetti impollinatori che visitano i fiori, e ad Agnone le richieste e le domande poste sono ancora in attesa di risposte, a Schiavi di Abruzzo spunta fuori, quasi a sorpresa, un amministratore sensibile alle sollecitazioni degli apicoltori.

«Dopo aver parlato con alcuni apicoltori del posto, – spiega infatti il giovane vicesindaco Maurizio Pinnella – abbiamo deciso di non effettuare la disinfestazione adulticida, prevista per il 7 agosto, nei pressi degli apiari regolarmente attivati sul nostro territorio. Sicuramente i prodotti chimici impiegati per la disinfestazione sono consentiti dalla legge e autorizzati dalle autorità sanitarie, ci mancherebbe altro, ma per venire incontro alle richieste legittime e per dare una risposta concreta alle comprensibili preoccupazioni manifestate dagli apicoltori del paese, abbiamo deciso di applicare semplicemente quello che viene definito il principio di precauzione. L’apicoltura è un settore troppo importante per esporlo a rischi. Quindi nei pressi degli apiari non sarà effettuato alcun servizio di disinfestazione, proprio per evitare che le sostanze impiegate possano arrecare danno alle api, straordinari insetti tutelati dall’Europa e importantissimi per la biodiversità e l’ambiente e anche per le attività umane legate all’agricoltura».

Un importante piccolo ma importante segnale, dunque, dato dal vicesindaco “bee friendly” di Schiavi, tra l’altro proprio alla vigilia del Bee Natural festival che si terrà proprio in Abruzzo.

Adolfo Corropoli