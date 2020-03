Disinfezione da Coronavirus, domani via alle operazioni ad Agnone e contrade

AGNONE. Il Comune di Agnone informa la cittadinanza che domani – 17 marzo – , a partire dalle ore 14,00, nel centro abitato, verrà effettuata una disinfezione straordinaria da Coronavirus, successivamente si provvederà ad effettuarla, nell’arco dello stesso pomeriggio, presso i nuclei abitativi delle contrade. A renderlo noto il sindaco Lorenzo Marcovecchio e il vice sindaco, Edmondo Amicarelli. “A titolo precauzionale i cittadini sono pregati di chiudere gli infissi esterni – scrivono nella nota gli amministratori – di non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, di tenere in casa gli animali domestici e di non uscire. Le operazioni di disinfezione dureranno fino alle ore 20,00”.