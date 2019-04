Dispositivi antincendio irregolari, mano pesante dei Carabinieri del Nas

Al fine di tutelare la salute degli studenti impegnati nelle gite scolastiche primaverili, il NAS di Pescara continua i suoi controlli lungo le arterie stradali che saranno prevedibilmente frequentate dalle comitive. Nei giorni scorsi, i militari abruzzesi hanno segnalato il titolare di un punto di ristoro per aver mantenuto i locali del suo esercizio in carenti condizioni igienico-sanitarie e aver ostruito con merci il vano di una delle due uscite di sicurezza.

Il responsabile di un altro punto vendita invece è stato segnalato ai Vigili del Fuoco territorialmente competenti per aver omesso di rispettare il posizionamento dei dispositivi antincendio rispetto a quanto riportato sulla planimetria del piano di evacuazione affissa nei locali.