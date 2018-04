Distretto sanitario in tilt: sempre meno servizi e sempre più code per gli utenti

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Se riduci i servizi sanitari erogati aumentano esponenzialmente i disagi per l’utenza. E’ una conseguenza abbastanza logica, non c’è bisogno di essere direttore generale della Asl per capirlo. Ed infatti è quello che succede a Castiglione Messer Marino, presso la sede del distretto sanitario di base.

Questa mattina (vedi foto, ndr), ma la cosa si ripete quasi ogni mercoledì, il corridoio è stato praticamente intasato dai tanti pazienti in coda per poter accedere ad un servizio amministrativo, precisamente allo sportello per la scelta del medico e per le esenzioni. Chi gestisce la Asl ha deciso che per Castiglione e l’intero Alto Vastese basta un giorno a settimana di apertura, il mercoledì appunto, dalle ore 9 alle ore 12. Vengono distribuiti cinquanta biglietti, i famosi numeretti, alle 12 in punto chi ha fatto bene, chi è ancora in fila viene più o meno gentilmente invitato ad andare a casa e a ritentare la fortuna il mercoledì successivo. L’alternativa sarebbe di andare a Gissi, un’ora di viaggio al netto di frane e smottamenti in corso, dove gli uffici sono aperti per più giorni e per più tempo, ma magari per gli anziani di Montazzoli, di Schiavi di Abruzzo o di Castelguidone raggiungere Gissi non è proprio così agevole. Tanto costerebbe alle casse della Asl permettere al dipendente che si occupa di quel servizio di erogarlo per due giorni a settimana anziché uno solo? Non siamo direttori generali della Asl e sicuramente non lo diventeremo mai, ma ragionevolmente crediamo che il raddoppio del servizio presso il distretto di Castiglione non comporterebbe il dissesto finanziario dell’azienda. La politica intanto dorme sonni tranquilli.

