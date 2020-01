Dodici grammi di marijuana in auto, denunciato un molisano

Controlli a tappeto da parte degli uomini dell’Arma nel basso Molise. La Compagnia di Termoli, attraverso l’impiego massiccio di pattuglie nei punti nevralgici delle principali arterie stradali, ha predisposto controlli serrati al fine di prevenire fenomeni criminosi come lo spaccio di droga, nonché le violazioni al codice della strada.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Termoli, a San Giacomo, hanno fermato e controllato un trentaseienne, molisano, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di oltre 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché materiale per il relativo confezionamento.

Dopo aver sottoposto a sequestro il materiale complessivamente rinvenuto, i militari hanno proceduto a deferire il trentaseienne all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sempre nel corso della giornata di ieri, a Termoli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno ritirato due patenti per condotte pericolose tenute da altrettanti automobilisti alla guida dei propri veicoli. A Guglionesi, invece, i militari della locale Stazione hanno provveduto a sanzionare un uomo, residente nel centro molisano, perché l’autovettura di proprietà è risultata sprovvista di copertura assicurativa.