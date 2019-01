Dodicimila cacciatori al voto: Libera Caccia Abruzzo chiede un incontro con i candidati

ATESSA – «Ho inviato una richiesta d’incontro a tutti e quattro i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo: Giovanni Legnini, Marco Marsilio, Sara Marcozzi e Stefano Flajani. Viste le tante, troppe delusioni, ricevute nel corso degli anni dal mondo venatorio, e visto che con l’addentrarsi nella campagna elettorale si rincorrono voci di promesse e proposte fatte da singoli candidati locali nelle varie liste, spesso anche contrastanti tra candidati della stessa coalizione, ho ritenuto opportuno fare chiarezza ricorrendo direttamente alla voce dei diretti interessati candidati alla presidenza».

Così Antonio Campitelli, presidente regionale della Libera Caccia Abruzzo, che scrive ai candidati alla carica di governatore: «La categoria dei cacciatori, che conta circa dodicimila cittadini abruzzesi, vorrebbe capire quali siano le vostre proposte in tema di attività venatoria nel prossimo quinquennio amministrativo. Ciò anche in considerazione dell’impegno profuso dai cacciatori nel collaborare con le istituzioni per contrastare il fenomeno della proliferazione di cinghiali».

«In attesa di un riscontro da parte degli stessi, – chiude il presidente Campitelli – rimango in attesa di chiarimenti, e appena qualcuno di loro accetterà il nostro invito a delucidarci su quali siano i punti programmatici in tema di attività venatoria, ve ne darò notizia riportando ciò che mi verrà riferito».