Donatori sangue, la Fidas Agnone chiude l’anno con la cena sociale

AGNONE. Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la cena sociale della Fidas, donatori di sangue iscritti alle sezione intitolata al compianto maresciallo dei Carabinieri “Michele Palmiero”. L’appuntamento è per sabato 1 dicembre (ore 20,30) al ristorante “Le Panche” di Pescopennataro dove soci, simpatizzanti e chiunque voglia partecipare, si ritroveranno per passare una serata in compagnia e all’insegna della spensieratezza. Durante la serata, i responsabili della Fidas Agnone, che comprende anche diversi centri dell’alto Molise (su tutti Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Pescopennataro, Pietrabbondante) premieranno i soci benemeriti e consegneranno gli attestati ai nuovi iscritti del 2018. Va ricordato che l’associazione, da un anno guidata da Ivana Masciotra, è una importante realtà presente sul territorio che oltre a raccogliere sangue, è molto attiva in campo sociale, prova ne sono le numerose di borse lavoro assegnate in passato a persone svantaggiate e monoreddito.