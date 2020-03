Donazioni di sangue ad Agnone, a chiacchiere è già tutto risolto: si attendono i fatti

AGNONE – Si è riunito in mattinata, in video conferenza, il tavolo permanente sull’emergenza Coronavirus, insediato presso la Presidenza del Consiglio regionale. Presenti all’incontro il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, il Sottosegretario alla Presidenza, Quintino Pallante, il Direttore Generale dell’ASREM, Demetrio Florenzano, il Direttore del IV Dipartimento della Regione, Manuel Brasiello e il Direttore del Servizio di Protezione Civile regionale, Alberta De Lisio.

Tra le varie questioni affrontate, legate per lo più all’emergenza sanitaria in atto, anche il “caso” delle donazioni di sangue presso il “Caracciolo” di Agnone, bloccate da mesi per via di un mero intoppo burocratico.

Sollecitato sulle difficoltà riscontrate per le donazioni di sangue nella zona di Agnone, il direttore Florenzano ha dichiarato che «per Agnone è stato tutto sbloccato». «Ad ogni modo – ha puntualizzato il manager – il percorso di donazione deve avvenire all’interno di standard di massima sicurezza. Per questo ci siamo rivolti primariamente ai donatori conosciuti e ufficializzati, proseguiremo con i vari protocolli necessari alle distinte condizioni riscontrate».