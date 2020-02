Donna sintomatica al Pronto soccorso di Atessa, Borrelli: «E’ risultata negativa al test»

ATESSA – «La donna trasferita ieri pomeriggio dall’ospedale civile di Atessa al reparto di malattie infettive di Chieti, per sospetto coronavirus, è risultata negativa alle analisi. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo e auguriamo alla signora un felice rientro in famiglia. È un momento delicato per il nostro Paese, a causa dell’emergenza Coronavirus, e dobbiamo tutti seguire le regole stabilite dalle autorità sanitarie».

Lo annuncia il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, che contestualmente, da giornalista ex dipendente Rai, invita a non dare credito alle bufale che girano sulle chat, pseudo notizie artigianali, ma di affidarsi esclusivamente alle informazioni veicolate da testate giornalistiche registrate che attingono dati dalle fonti ufficiali e quindi dalle autorità.