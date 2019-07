Doppia laurea in casa Martino: Miriam e Valeria dottoresse con lode in Giurisprudenza e Biotecnologie

FRAINE – Doppia laurea oggi e doppia festa in casa Martino: le sorelle Miriam e Valeria, originarie di Fraine, hanno discusso la tesi lo stesso giorno, sia pure a centinaia di chilometri di distanza l’una dall’altra, e sono dunque diventate dottoresse rispettivamente in Giurisprudenza e Biotecnologie.

Miriam Martino ha conseguito questa mattina la Laurea in Giurisprudenza presso l’università di Taranto. Nel primo pomeriggio la secondogenita di Duilio, Martino Valeria, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie per l’ambiente e la salute presso l’università di Ferrara. Due dottoresse da 110 e lode per l’orgoglio e la gioia incontenibile del papà Duilio e della mamma che le benedice e le ama per sempre dal cielo.

Alla famiglia originaria di Fraine le congratulazioni e gli auguri dalla redazione dell’Eco.