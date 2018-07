Doppio champagne in casa Amicarelli, Aldo e Fabiola diventano ingegneri

Festa doppia in casa Amicarelli ad Agnone. Nella giornata di oggi, giovedì 26 luglio, i fratelli Aldo e Fabiola sono diventati neo dottori in Ingegneria. Presso il Politecnico di Torino, discutendo la tesi: “Analisi e classificazione dei dati per lo sviluppo di un software predittivo di reti neurali utilizzabile in azienda biofarmaceutica”, relatrice la professoressa Gabriella Balestra, Aldo ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Biomedica.

A 690 chilometri di distanza, presso la facoltà di Ingegneria Civile e Industriale La Sapienza di Roma, Fabiola ha tagliato lo stesso traguardo laureandosi in Ingegneria Clinica discutendo la tesi: “Stato dell’arte sullo sviluppo dei sensori tattili per la riproduzione artificiale del senso del tatto”, relatore l’ingegnere Eduardo Palermo. Ad Aldo e Fabiola, ai genitori, le più vive congratulazioni da parte della redazione de l’Eco online.