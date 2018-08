Dosi di cocaina, denunciato un giovane molisano

A Venafro, i militari della locale Stazione, hanno denunciato un pregiudicato della provincia di Caserta, per inosservanza alle prescrizioni della misura cautelare dei domiciliari, cui è sottoposto per il reato di ricettazione. E ancora a Venafro, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno sorpreso un giovane del posto, in possesso di un involucro contenente dosi di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane dovrà rispondere di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.