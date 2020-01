Dosi di cocaina e di eroina, giovane donna in manette

Continuano le attività dei militari della Compagnia Carabinieri di Termoli, tese al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente sul territorio del basso Molise.

Particolare attenzione è stata riservata al fenomeno criminoso che, soprattutto negli ultimi anni, coinvolge persone giovanissime. Durante la tarda serata di mercoledì, i Carabinieri della Stazione di Campomarino, durante predisposti servizi di controllo riguardante la vasta area di competenza,

hanno fermato e controllato una donna, ventiduenne, proveniente dalla provincia di Foggia.

La donna, peraltro già nota alle Forze dell’Ordine, dopo attenta verifica è risultata essere in possesso di ben 18 dosi di cocaina e 5 dosi di eroina.

La droga è stata conseguentemente sottoposta a sequestro per poi essere inviata al competente Laboratorio Analisi per gli esami del caso.

La ventiduenne, invece, è stata tratta in arresto e, dopo le formalità di rito, è stata associata dai militari operanti alla casa circondariale di Chieti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella vicenda.