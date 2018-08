Dosi di eroina, giovane pusher molisano denunciato

Trovato in possesso di dosi di eroina, giovane “pusher” finisce nella rete dei carabinieri.

Ad Isernia, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di controlli antidroga che negli ultimi giorni sono stati ulteriormente intensificati in tutto il territorio della provincia, hanno sorpreso nel corso della notte in una strada del centro storico, un giovane del luogo, già con a carico precedenti per reati in materia di stupefacenti, in possesso di alcune dosi di eroina. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il “pusher” è stato fermato ed accompagnato in caserma, dove nei suoi confronti è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.