Dosi di marijuana all’uscita di un locale, denunciata una giovane insospettabile

ISERNIA – Continuano i servizi della Compagnia Carabinieri di Isernia, finalizzati a garantire anche in concomitanza con i festeggiamenti del carnevale dello scorso finesettimana la “tranquillità” della collettività, nonché la sicurezza della circolazione stradale.

Nel corso nell’ultimo week end, all’esito dei molteplici servizi ed attività preventive messe in campo in occasione della ricorrenza del carnevale, i militari della Sezione Radiomobile del NOR hanno denunciato alla procura della Repubblica di Isernia una insospettabile giovane residente in provincia, che controllata nelle prime ore di sabato mattina, all’uscita di un locale è stata trovata in possesso di varie dosi di “marijuana”, verosimilmente destinate allo spaccio; mentre, nelle stesse ore, una pattuglia della Stazione di Isernia, insospettita dall’atteggiamento tenuto alla vista dei militari, ha controllato un cittadino extracomunitario che si aggirava nei pressi della Stazione ferroviaria, forse in procinto di partire in direzione della capitale o per altra destinazione, anch’egli trovato in possesso di alcuni dosi di “marijuana”.

Controllati inoltre circa 100 veicoli e 170 persone, elevate 14 infrazione al codice della strada e decurtati complessivamente 27 punti patente.

Il lavoro espletato ha conseguito i risultati auspicati, infatti non si sono verificate situazioni che potessero turbare l’incolumità cittadina.

foto di repertorio