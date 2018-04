Dossieraggio, Greco: “La macchina del fango non si ferma”

RICEVIAMO e pubblichiamo una nota del candidato Governatore della Regione Molise per il MoVimento 5 Stelle Andrea Greco in merito all’ennesimo tentativo di infangare la sua figura e quelle dei suoi familiari.

“La macchina del fango non si ferma. Oggi a essere presi di mira sono due miei cugini che hanno concesso in affitto un immobile a una società che l’ha adibito all’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale. E quale sarebbe lo scandalo? Purtroppo la loro unica colpa è di essere miei cugini e, come è ormai palese, in questa campagna elettorale i colpi bassi si sprecano. Qui nessuno lucra su nulla e l’immobile è oggetto di un regolare contratto di locazione. Qui si specula solamente, perché quando non si hanno argomenti si procede solo alla diffusione di falsità. Anche in questo caso denunceremo chiunque metta in giro informazioni false. La politica che i molisani meritano è ben altra”.

Così Andrea Greco, candidato M5S alla guida della Regione Molise.