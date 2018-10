Dottorato per Cristiano Carlomagno di Agnone, auguri!

Nuovo importante traguardo per il dottor Cristiano Carlomagno di Agnone. Infatti dopo il conseguimento della laurea in Biotecnologie molecolari e industriali, il 23 ottobre scorso, presso l’Università di Trento, Cristiano ha conseguito brillantemente il dottorato discutendo la tesi: “Surface Patterned Ceramics Via Breath Figures Method With Potential Application As Implant Coatings” (Ceramica con motivi in superficie tramite metodo di figure di respiro realizzate con potenziale applicazione come rivestimento plantare). A Cristiano giungono gli auguri più sentiti da parte dei genitori, mamma Pinuccia e papà Luigi, dai fratelli Vanni e Mattia, da parenti e amici tutti ai quali si uniscono quelli della testata de l’Eco online.