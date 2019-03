Droga e alcol, controlli a tappeto dei Carabinieri

CAMPOBASSO – Nella serata di venerdì, nell’ambito dei servizi predisposti per il week end tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al centro storico ed in alcune zone della periferia, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno fermato e controllato più di 70 persone e 30 veicoli.

I controlli si sono concentrati anche nel centro storico, in alcune vie poco frequentate e più nascoste dove soprattutto i giovani sono soliti riunirsi e consumare sostanze stupefacenti.

Oltre ai normali luoghi di aggregazione sono state monitorate alcune vie della città con l’attuazione di numerosi posti di controllo finalizzati a reprimere i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.