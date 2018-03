Droga e bullismo, Carabinieri in cattedra a insegnare la legalità

Nuovo incontro dei Carabinieri con gli studenti per la formazione della cultura alla legalità. Protagonista la Scuola Elementare San Lazzaro.

Continuano i contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura alla legalità, previsti nel ciclo di incontri con gli studenti degli istituti scolastici ubicati sul territorio della provincia di Isernia. A salire ancora in cattedra il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Michele Zampini, che ha incontrato circa una ottantina di studenti appartenenti alla Scuola Elementare di San Lazzaro, tenendo una conferenza sui temi come la legalità, i problemi della droga, l’alcolismo, l’educazione stradale, il bullismo, nonché sui rischi rappresentati da un utilizzo non corretto di internet, e facendo inoltre conoscere da più vicino quali sono i compiti dell’Arma dei Carabinieri e le modalità di arruolamento. Nella circostanza agli studenti è stata distribuita anche una brochure relativa al decalogo predisposto dall’Arma dei Carabinieri per contrastare l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani. Agli studenti è stato chiesto di consegnarla ed illustrarne i contenuti ai nonni, durante le prossime festività pasquali. L’incontro ha come sempre suscitato grande interesse da parte di docenti e studenti, che hanno formulato numerose domande sugli argomenti trattati e hanno potuto percepire la vicinanza dell’Arma ai problemi del cittadino e in specie al mondo giovanile.