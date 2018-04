Droga: Carabinieri cinofili al liceo di Agnone e allo Sprar

AGNONE – Controlli antidroga dei Carabinieri presso il Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I”. In azione anche unità cinofile.

Nella mattinata odierna, i militari della Compagnia Carabinieri di Agnone, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Chieti, con l’impiego di cani altamente addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti, hanno sviluppato una corposa e mirata attività di contrasto al fenomeno attraverso numerosi posti di controllo e diverse perquisizioni veicolari e domiciliari. L’attività antidroga ha interessato anche il Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I” di Agnone. I Carabinieri di Agnone, così come già sperimentato con positivi risultati alla fine dello scorso anno, proseguono le operazioni a scopo preventivo nelle Scuole con il chiaro obiettivo di dare un preciso segnale nella lotta allo spaccio ma anche al semplice consumo di sostaste stupefacenti da parte dei più giovani.