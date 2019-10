Droga, molisano finisce dietro le sbarre

Il personale dell’Ufficio Anticrimine del commissariato di Polizia di Termoli, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di un termolese, classe ‘75, emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso in quanto, dopo essere stato ammesso in prova, è risultato inottemperante alle varie prescrizioni imposte dall’A.G. L’uomo, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato pertanto tradotto presso la Casa Circondariale di Larino.