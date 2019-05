Droga nascosta nei pennarelli, due denunciati in Molise

La Squadra Mobile, nella decorsa notte, ha effettuato un controllo in un hotel cittadino, dove si erano recati due campobassani con precedenti penali e di polizia.

La perquisizione d’iniziativa effettuata consentiva di rinvenire sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina per circa 15 grammi, occultata per il trasporto in pennarelli a spirito opportunamente svuotati dal contenuto originario. Nella stanza, oltre a bilancino e materiale per il confezionamento, veniva anche rinvenuta una somma di oltre 500 euro provento dall’attività di spaccio.

A.M. di anni 43 e M.M. di anni 38 di Campobasso (quest’ultima sorella della donna arrestata dalla Squadra Mobile lo scorso 14 maggio nell’ambito dell’indagine “ALCATRAZ”) sono stati denunciati alla locale Procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale e il denaro sono stati sottoposto a sequestro.