Due chili e mezzo di eroina, in manette un senza fissa dimora

A Roma i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, coadiuvati da quelli del Gruppo Carabinieri di Frascati, al termine di incessanti ricerche anche mediante l’ausilio di attività tecniche, hanno rintracciato e tratto in arresto Ciarelli Adriano, 44enne, residente a Milano, di fatto senza fissa dimora, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Chieti su richiesta della locale Procura per reati in materia di stupefacenti.

La misura restrittiva scaturisce dall’arresto operato in data 11 luglio u.s. nei confronti di MATEV Altin e BACANI Giulio, per concorso in traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso del quale erano stati sequestrati nr. 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo eroina per un totale di Kg. 2,5.

La certosina attività investigativa svolta dai militari, ha consentito di raccogliere univoci ed importanti elementi probatori e di avanzare, per il medesimo reato, la succitata misura cautelare nei confronti di CIARELLI Angelo 44enne domiciliato a Bellante (TE) e CIARELLI Adriano domiciliato a Milano che, nella circostanza dell’arresto, erano stati deferiti in stato di libertà.

In particolare, il 29 luglio u.s. nel corso delle attività tese all’esecuzione della suindicata misura cautelare, CIARELLI Angelo veniva tratto in arresto a Bellante mentre CIARELLI Adriano si era reso di fatto irreperibile al suo domicilio venendo attivamente ricercato.

Il 7 agosto, a conclusione di prolungate ricerche tese al suo rintraccio, è stato tratto in arresto in Roma, all’interno di una villa in uso ad una nota famiglia rom della capitale ed, al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Roma Regina Coeli a disposizione dell’A.G. mandante.

L’operazione odierna testimonia l’attenzione delle Forze dell’Ordine al contrasto dei traffici illegali e gli inquirenti sono convinti di aver inferto un duro colpo alla rete del narcotraffico locale.