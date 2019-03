Due chili e mezzo di marijuana in garage, albanese in manette nel Sangro

(ANSA) – LANCIANO (CHIETI), 8 MAR – Oltre due chili e mezzo di marijuana, per un valore di mercato di 30 mila euro, sono stati sequestrati dai Carabinieri della compagnia di Lanciano a un albanese di 26 anni, residente ad Altino (Chieti), che è stato arrestato. L’operazione è arrivata dopo due giorni di appostamenti davanti alla casa dell’uomo, ritenuto uno dei principali fornitori di droga dell’area frentana. Lo stupefacente era contenuto in due buste nascoste nel garage del 26enne, in un fabbricato in costruzione vicino all’abitazione. I militari, coordinati dal capitano Vincenzo Orlando, hanno sequestrato anche schede telefoniche, probabilmente usate per avere contatti con la clientela.