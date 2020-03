Due famiglie si ritrovano in casa per il pranzo domenicale, scoperte dalla Polizia locale

SAN SALVO – Con regolarità proseguono tutti i giorni i controlli del territorio comunale della Polizia Locale di San Salvo, con il coordinamento della Questura di Chieti, per il rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19.

L’assessore alla Sicurezza Fabio Raspa evidenzia come in questo ultimo fine settimana la Polizia Locale ha effettuato numerosi controlli per strada, con il supporto della locale stazione dei Carabinieri, anche relativamente all’ordinanza del sindaco Tiaziana Magnacca di chiusura domenica 29 marzo delle attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, sia esercizi di vicinato che medie strutture di vendita, anche ricomprese nei centri commerciali.

Sono state ritirate 19 autodichiarazioni, 7 persone sono state sanzionate per uscita da casa senza giusto motivo, è stata inoltre ritirata una patente scaduta. Nel corso di un controllo sono stati segnalati due nuclei familiari diversi che si erano riuniti nella stessa casa per il pranzo domenicale.