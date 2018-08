Due scosse di terremoto in Molise, non si registrano danni

MONTECILFONE – Sono due le scosse di terremoto registrate nella notte e che hanno interessato il Molise.

La prima alle 23,48 di magnitudo 4.6 con epicentro a Montecilfone in provincia di Campobasso e la seconda pochi minuti dopo, a mezzanotte e tre minuti, a Palata, di 2.3.

Il primo evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione non solo in Molise, ma anche in Abruzzo e Campania.

Subito dopo le due scosse i Vigili del fuoco di Campobasso si sono messi in azione recandosi sui luoghi dell’epicentro per le opportune verifiche. Al momento non risultano danni, né crolli. Solo grande spavento dunque, con le persone che si sono riversate sulle piazze anche in molte zone del Medio e Alto Vastese.