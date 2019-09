Editoria, dal primo ottobre PrimopianoMolise in accoppiata con Il Messaggero

Novità nel panorama editoriale molisano. Dal primo ottobre il quotidiano PrimopianoMolise diretto da Luca Colella, uscirà in accoppiata con Il Messaggero. Il nuovo accordo, raggiunto in questi giorni, prevede per il giornale della famiglia Ricci una nuova veste grafica che rilancia leambizioni su scala regionale. Così, dopo anni di “panino” con Il Giornale di Milano e prima ancora con Il Mattino, PrimopianoMolise volta pagina trovando un compagno di viaggio che ha fatto la storia del giornalismo in Italia. Il Messaggero di Roma, facente capo ai Caltagirone, infatti, è tra i quotidiani più longevi nel panorama italiano visto che è stato fondato nel lontano 1878. All’intesa tra Primopiano e Il Messaggero, fanno da contraltare le nefaste notizie che vorrebbero la chiusura di due voci come quella del Quotidiano del Molise e MoliseInsieme, mensile delle quattro diocesi molisane. Entrambe dovrebbero mantenere l’edizione online.