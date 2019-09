Elezione presidente Anci Molise, Pompilio Sciulli cerca il mandato bis

PESCOPENNATARO. Centotrentasei comuni in cerca del presidente. Non è un titolo di un libro bensì la situazione attuale dei comuni del Molise che si apprestano a votare il nuovo presidente dell’Anci Molise. Il mandato di Pompilio Sciulli ex sindaco di Pescopennataro ma in maggioranza nel comune montano, volge al termine. Un settennato di lavoro ed impegno che ha dato molte soddisfazioni ai centri molisani come la legge approvata dal Governo sulle sovvenzioni ai piccoli comuni firmata proprio da Sciulli che ha portato e porterà nei prossimi anni nelle casse di diversi paesi molisani oltre 40 mila euro. E proprio per il suo impegno dimostrato e l’abnegazione all’incarico, Pompilio Sciulli è stato ricandidato alla presidenza dell’Anci Molise come uomo del centrodestra che arride anche a molti colleghi di diverse fazioni. In competizione con l’altomolisano il sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, ed il collega di Torella del Sannio, Antonio Lombardi. Proprio per quanto concerne la compagine del centrodestra la scelta del sindaco di Pescopennataro pare abbia accontentato tutti e sia l’uomo dell’”unità d’intenti”, infatti nella compagine capeggiata da Sciulli ci sono anche primi cittadini non appartenenti alla linea politica dello stesso a dimostrazione che l’unione delle forze e delle intelligenze è solo per il bene dei paesi molisani. “Un vero attestato di stima e di affetto – ha commentato Sciulli- da parte di tutti i colleghi dei centri altomolisani che accettando la mia ricandidatura hanno riconosciuto il mio impegno e la mia dedizione alla causa. Sette anni di mandato non sono pochi ed hanno maturato in me un’esperienza davvero notevole nel segmento. Torno ora a disposizione di tutti per la difesa dei piccoli centri molisani che hanno davvero bisogno di assistenza e soprattutto di finanziamenti se non si vuole lo spopolamento definitivo di paesi che molti vogliono condannati all’oblio”. Sciulli nella passata tornata elettorale fu eletto con 59 voti. La nuova tornata elettorale è attesa per venerdì 27 settembre con Sciulli che conclude così: “Ho da portare a termine importanti progetti”. In bocca al lupo!

Vi.La.