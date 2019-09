Elezioni Anci Molise, Pompilio Sciulli confermato alla presidenza

CAMPOBASSO. Con 60 voti a favore e 46 contrari, Pompilio Sciulli, ex sindaco di Pescopennataro è stato confermato alla presidenza dell’Anci Molise. Sconfitto lo sfidante Luigi Valente, primo cittadino di Vinchiaturo. Le elezioni si sono tenute oggi nella sala giunta della Regione Molise a Campobasso. Soddisfatto per il risultato ottenuto Sciulli che a l’Eco online dichiara: “Credo sia il giusto riconoscimento per il lavoro svolto durante l’ultimo mandato molto apprezzato dai sindaci dei piccoli comuni i quali, ancora una volta, mi onoro di rappresentare e difendere in tutte le sedi opportune. Tanti i progetti in cantiere che, con l’aiuto di tutti, spero di sviluppare e portare a compimento per il bene della nostra regione dove le piccole comunità sono di fatto il tessuto sociale dell’intero territorio”. Pompilio Sciulli, attuale assessore al Comune di Pescopennataro, resterà in carica per cinque anni e si avvarrà della stretta collaborazione del vice presidente Eliseo Castelli, sindaco di Casalciprano.