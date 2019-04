Elezioni comunali, le liste e tutti i nomi dei candidati altomolisani

AGNONE – Sono sette in tutto i centri altomolisani chiamati al voto domenica 26 maggio per rinnovare i consigli comunali. Alle ore 12,00 di oggi scaduti i termini per la presentazione delle liste. Ecco tutte le liste, i candidati sindaci e gli aspiranti consiglieri.

COMUNE DI PESCOPENNATARO

Lista “Gli Amici di Pescopennataro”

Candidato sindaco: Lucrezia Marchetti

Alessia Cerrone

Giuseppe Esposito

Domenico Luongo

Antonio Filippetti

Giacomo Petescia

Alberto Ranieri

Marco Zullo

Lista “Uniti con l’Abete”

Candidato sindaco: Carmen Carfagna

Lucio Gino Antenucci

Giacinto Carfagna

Antonio Di Iorio

Fortuna Ferrara

Sabatino Forgione

Vincenzo Margiotta

Pompilio Sciulli

Simone Terreri

COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO

Lista Uniti per Belmonte

Candidato sindaco: Dalio Mastrostefano

Errico Borrelli

Germano Di Filippo

Massimo Di Filippo

Giovanni Di Gennaro

Mike Di Tiello

Giuseppe Gavoto

Cesare Silvestri

Lista civica La Torre

Candidato sindaco: Anita Di Primio

Walter Paglione

Franco Catalano

Marisa Di Carlo

Giovanni Ricci

Michele Di Primio

Manuele Nibbio

Adele Scoppa

Nicola Masciotra

Goffredo Di Iorio

CASTEL DEL GIUDICE

Lista “Paese Futuro – Sviluppo Sostenibile”

Candidato sindaco: Lino Nicola Gentile

Claudio Cenci

Mario Di Salvo

Donato Pasquale Di Tullio

Alessio Gentile

Remo Gentile

Daniele Leone

Angela Mosesso

Carmine Valentino Mosesso

Maria Luisa Mosesso

Lista: Il Mondo che Vorrei

Candidato sindaco: Carmine Mastrolillo

Sebastiano Diana

Luigi Di Lucente

Antonio Di Salvo

Felice Di Tullio

Ruggiero Falcione

Enza Lidia Gentile

Valentina Scocchera

COMUNE VASTOGIRARDI

Lista: Insieme per Vastogirardi

Candidato sindaco: Lucia Masciotra

Aldo Antenucci

Alfredo Di Benedetto

Armando Cardillo

Domenico Volpe

Enzo Di Tella

Franca Di Tella

Franco Sabelli

Giuseppe Genovese

Maurizio Sacco

Tommaso Farina

Lista: Legalità e Trasparenza

Candidato sindaco: Luigi Rosato

Nicola Carfagna

Remo Scocchera

Andrea Apollonio

Filippo D’Aloiso

Antonio Spognardi

Marco Spognardi

Elena Colucci

Domenicantonio Di Benedetto

Claudio Iannone

Francesco Amicone

COMUNE CAROVILLI

Lista: Per la buona Amministrazione

Candidato sindaco: Antonio Conti

Paolo Antonucci

Sandro Cerulli

Sandra Filomena Di Domenico

Agnese Iacovone

Jenny Iacovone

Silvia Marra

Simone Nuosci

Antonio Ricchiuti

Antonino Testa

Vincenzino Veneziale

Lista: Carovilli paese mio

Candidato sindaco: Vincenzo Berardi

Stefania Carano

Alessio Conti

Alessio Rossi

Nicola Di Frangia

Luciano Scarpitti

Cristiano Rossi

Camilla Sferra

Diego Sferra

Eugenio Falasca

Gerardo Santini

COMUNE PIETRABBONDANTE

Lista: Insieme – Pensare, Riflettere, realizzare

Candidato sindaco: Di Pasquo Antonio

Battaglia Carmine

Casciano Claudino

Ciarlone Franco

Di Iacovo Rino

Di Iorio Alberico detto Fernando

Di Iorio Amico

Di Salvo Juri

Di Tata Antony

Notaro Monica

Melaragno Domenico

Lista: Uniti per Pietrabbondante

Candidato sindaco: Di Tata Giovannino

Brunetti Fabio

Colaianni Francesco

Di Paolo Giuliano

Di Paolo Romano

Di Pasquo Nunzio

Di Pasquo Pierangelo

Tesone Cesare

Vitullo Donatello

Vitullo Liliana

Zarlenga Giuliano

A Castelverrino in lizza tre liste capeggiate da Antony Pannunzio, Beniamino Pannunzio e Maurizio Misischia.