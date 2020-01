Elezioni: disastro 5Stelle. Federico: «Pancia a terra per ricostruire una rete sui territori»

«Il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria è stato al di sotto delle aspettative per il MoVimento 5 Stelle. Onore a chi ci ha provato lo stesso nonostante le tante difficoltà, ai nostri candidati, agli attivisti ed a Francesco Aiello e Simone Benini. Credo che dobbiamo solo continuare a lavorare pancia a terra per ricostruire una rete sui territori e recuperare la fiducia dei cittadini italiani: i risultati al Governo non mancano, dalla riapertura dei cantieri alla riduzione della disoccupazione fino al contrasto alla povertà con il Reddito di cittadinanza. Serve però molto di più e non possiamo nascondercelo».

Antonio Federico, parlamentare molisano del Movimento5 Stelle, commenta l’esito del voto in Emilia-Romagna e Calabria.

«Voglio poi aggiungere – continua l’esponente grillino – che qualcuno ha provato a personalizzare e decontestualizzare delle elezioni regionali per dargli una connotazione nazionale: oltre ad aver commesso un errore, ha anche fallito. Questo atteggiamento ha però sicuramente creato un sistema bipolare in Emilia-Romagna, dove o si era con i sovranisti o si era contro. Ma il Paese è un’altra cosa. Il cosiddetto movimento delle sardine ha poi dato un impulso determinante a riattivare la partecipazione e la grande affluenza alle urne sta a testimoniarlo. Un dato importante che va raccolto e un messaggio politico chiaro: basta litigiosità, basta toni alti e aggressivi, ci vuole sobrietà e capacità di raggiungere risultati con competenza e consapevolezza. Raccogliamola questa sfida!