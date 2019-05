Elezioni Europee, effetto Cerroni: ad Agnone Pd primo partito

AGNONE. Effetto Cerroni, il Pd primo partito ad Agnone nella tornata elettorale delle Europee. La candidatura di Caterina Cerroni, esponente locale, consente ai Dem di raggiungere il 37,4% delle preferenze (750 voti). A seguire il Movimento 5 stelle con il 22,6% (453 voti), Lega Salvini 17,8% (357), Forza Italia 10,7% (215 voti), Fratelli d’Italia 6% (122), Popolari per l’Italia 2,2% (46), Rifondazione Comunista 0,65% (13)m +Europa 0,5% (11), Casapound 0,3% (8), altri 1,2 %.

In merito ai risultati personali, la Cerroni conquista 701 preferenze, a seguire Stefania Gentile del Movimento Cinque Stelle che guadagna 207 voti, dopodiché Matteo Salvini con la Lega 138 preferenze. Solo quarto Alto Patriciello di Forza Italia con 106 consensi, Raffaele Fitto (Fdi) 46 e Walter Mauro di Popolari per l’Italia con 42 voti.

In totale ad Agnone hanno votato 2109 elettori (pari al 30,01%) dei 7028 aventi diritto. A recarsi alle urne 1149 maschi e 960 le femmine. Le schede nulle sono state 76 e le bianche 29.

In Molise come primo partito si afferma il M5s con il 28,76%, poi la Lega 24,26%, Forza Italia 15,31%, Pd 14,64%, Fdi 6,33, Popolari per l’Italia 2,99%.