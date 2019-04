Elezioni Europee, l’agnonese Caterina Cerroni candidata nelle fila del Pd

AGNONE – La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: l’agnonese Caterina Cerroni correrà per le prossime elezioni Europee attese per domenica 26 maggio. Ex consigliera comunale ad Agnone, Cerroni, 28 anni, laureata in Consulenza aziendale, sarà candidata nella fila del Partito Democratico per la circoscrizione Italia Meridionale (Campania, Puglia, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria). In passato è stata responsabile Europa e Mediterraneo Giovani Democratici, mentre dal febbraio 2018 ricopre il ruolo di vice presidente Iusy (International Union of Socialist Youth). Attualmente lavora a Roma, ma spesso rientra in Alto Molise, terra con la quale mantiene un feeling particolare visto che continua ad interessarsi delle sue problematiche grazie ai rapporti con i rappresentanti del circolo Pd “Libero Serafini”. Gli altri nomi nella lista del Pd per le Europee – circoscrizione Italia Meridionale – sono quelli di Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia, Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, europarlamentari uscenti, Giosi Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Brienza, Nicola Caputo, Lucia Nocera, Franco Iacucci, Anna Marra, Massimo Paolucci, Leila Keichoud, Eduardo Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva.