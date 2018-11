Elezioni per l’inutile Provincia di Chieti: Pupillo rieletto presidente

CHIETI – «Abbiamo vinto. Sono stato confermato Presidente della Provincia di Chieti. Una vittoria importante che ci permette di proseguire il lavoro avviato con tanta fatica in questi anni di duro impegno, doppio, tra Lanciano e in tutta la Provincia di Chieti. Una vittoria che abbiamo conquistato grazie a una squadra coesa e appassionata di Amministratori impegnati ogni giorno sul territorio, con i cittadini. Ci aspettano altre importanti battaglie, numerose sfide da vincere a partire dalla Ciclabile Costa dei Trabocchi. Da domani si torna al lavoro, ma oggi è giusto ringraziare tutti i protagonisti di questa vittoria. Grazie di cuore a tutti i Sindaci e Consiglieri che mi hanno accordato la fiducia e al collega Sindaco di Chieti Umberto Di Primio che si è battuto con onore».

E’ il commento del presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, rieletto, nella giornata di ieri, alla guida dell’ente chietino. I risultati sono questi: Pupillo 44076 Di Primio 35357, ma evidentemente dicono poco, non sono voti reali, ma voti ponderati. Si tratta infatti di elezioni di secondo livello, ad eleggere il Presidente sono infatti i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 104 Comuni della Provincia di Chieti. E i voti sono ponderati in base alla dimensione demografica dei rispettivi Comuni. Il voto del sindaco di Vasto ha peso maggiore del voto del suo collega di Fraine per fare un esempio. Un meccanismo di voto bizzarro per un ente inutile perché senza un euro nelle casse.