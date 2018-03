Elezioni: M5S decide candidato a presidenza giunta regionale Molise

CAMPOBASSO – Sarà il giorno dedicato alla festa della donna a sancire l’elezione del presidente del M5S che guiderà la formazione grillina alla prossima tornata regionale attesa il 22 aprile. Infatti, domani, giovedì 8 marzo, gli abilitati ad accedere alla piattaforma Rousseau, residenti in Molise, saranno chiamati a scegliere il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle per la Regione Molise. Accedendo a Rousseau e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzare il profilo con i curricula e la dichiarazione d’intenti. La votazione sarà attiva su Rousseau nella giornata di domani, dalle ore 10,00 alle 19,00. Cinque i candidati in lizza per la presidenza: Andrea Greco – in foto -, Fabio De Chirico, Valerio Fontana, Patrizia Manzo e Vincenzo Musacchio.