Elezioni provinciali, il sindaco di Pescolanciano primo degli eletti: «La viabilità al centro»

Elezioni provinciali: il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, primo degli eletti.

«Grazie di cuore a chi ha creduto nella mia candidatura alla Provincia di Isernia. – ha commentato il primo cittadino di Pescolanciano – Primo eletto in numero di voti assoluti e primo eletto in numero di Ponderazione. Il mio pensiero va alla mia Pescolanciano che a distanza di quasi 30 anni torna ad avere una rappresentanza politica in Provincia. Vorrei indirizzare il mio impegno in Provincia proprio riportando il tema della viabilità al centro della discussione e dell’azione. – ha aggiunto Manolo Sacco – Il fatto che la Provincia abbia poche risorse e che abbia subito una trasformazione nelle competenze non la mette al riparo dalle proprie responsabilità. La rete stradale di competenza delle Province non può essere abbandonata a se stessa».

Questi che seguono i voti presi dai candidati al Consiglio provinciale di Isernia.

SACCO MANOLO N.1 CDX 113436

SUCCI VITTORIA N.1 CDX 95295

DI PASQUALE ROBERTO N.1 CDX 78392

MARCOVECCHIO LINDA N.1 CDX 77187

TOMBOLINI FABRIZIO N.1 CDX 69680

MONACO ANGELO N.1 CDX 61720

DI PILLA RITA N.1 CDX 59368

CANTONE ALFONSO N.1 CDX 58587

CARRINO CRISTOFARO N.2 CSX 99618

SAIA DANIELE N.2 CSX 44660