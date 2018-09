Emanuela e Domenico oggi sposi, carissimi auguri

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Domenico Fangio ed Emanuela Neri pronunciano oggi il loro reciproco «sì».

E per la coppia di sposi arriva, dalle colonne dell’Eco, un messaggio speciale inviato da Mariaconcetta, Giovanni, Alessia e Lavinia:

«Conoscersi bambini e conservare negli anni la genuinità di un legame. Siamo cresciuti con voi e ci siamo stati gli uni per gli altri in ogni momento, fino a quello in cui ci avete regalato la gioia più grande con Roberta Emma. Nel giorno delle vostre promesse davanti a Dio, vi auguriamo ogni bene».

Agli auguri associa anche la redazione dell’Eco.