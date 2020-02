Emanuele Felice responsabile nazionale del dipartimento Economia Pd

CELENZA SUL TRIGNO – «Sono molto orgoglioso di poter fare le mie congratulazioni ad Emanuele Felice, appena nominato responsabile del dipartimento Economia nella Segreteria nazionale del Partito Democratico»: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, a seguito dell’incarico conferito a Felice dal Pd nazionale. Emanuele Felice, 43 anni, residente a Vasto, ma originario di Celenza sul Trigno, è dal 2019 professore ordinario di Politica economica presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. In passato ha insegnato nelle Università di Bologna e di Siena, all’Università Pablo de Olavide di Siviglia, all’Universitat Autònoma de Barcelona. Nel 2015 e 2016 è stato editorialista per La Stampa, dal 2017 è editorialista per La Repubblica e L’Espresso.

Fina conclude: «In Abruzzo conosciamo profondamente la sua passione e la sua competenza, e sono certo che abbia il profilo giusto per ricoprire questo ruolo delicato. Il rilancio del Pd passa in primo luogo dalla difesa delle fasce più deboli della popolazione, e le proposte economiche devono allo stesso tempo contenere un’indispensabile carica di innovazione. L’attenzione della ricerca di Felice per il Mezzogiorno fa infine ritenere che il Sud e le aree interne occuperanno sempre più ruolo e considerazione di primo piano nelle politiche e nelle proposte del Pd nazionale».