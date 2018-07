Emergenza cinghiali, i sindaci: «La Prefettura vittima dell’estremismo ambientalista».

PERICOLO CINGHIALI: I SINDACI DEL COMPRENSORIO PROTESTANO SU RAI 1 IN DIRETTA TVSono sul piede di guerra i Sindaci del comprensorio, che protestano accoratamente in diretta tv nel corso della trasmissione "La Vita in Diretta" andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1.L'appello è rivolto alle istituzioni preposte, affinché prendano in seria considerazione il problema della sovrappopolazione di questi animali. Un fenomeno ormai fuori controllo, che reca non solo disagi alla circolazione dei veicoli, ma va a costituire un elemento di pericolo per l'incolumità dei cittadini. Di non secondaria importanza, è il fatto che l'alto numero di cinghiali comporta danni anche di una certa entità al settore agricolo.Proponiamo il servizio Rai, anche con l'intervento del Sindaco di Rocca San Giovanni Dott. Giovanni Enzo Di Rito, accompagnato dagli Amministratori comunali.