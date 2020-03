Emergenza Covid19, azioni di sostegno alle famiglie in difficoltà: domande entro il 1° aprile

AGNONE – La Regione Molise ha comunicato di aver individuato un fondo in favore delle persone prive di occupazione o saltuariamente occupate finalizzato all’acquisto dei beni di prima necessità e al pagamento delle utenze.

Gli interessati, dovranno comunicare i propri dati al Comune all’indirizzo mail: emergenze@comune.agnone.is.it, oppure tramite consegna a mano contattando l’Ufficio Politiche Sociali 0865723216 dalle ore 9 alle ore 13 utilizzando espressamente il modello appositamente predisposto e reperibile sul sito www.comune.agnone.is.it sezione Emergenza COVID.

Per le informazioni e l’assistenza del caso si può contattare l’Ufficio Politiche Sociali – al numero 0865 723216 dalle ore 9 alle ore 13.

Le comunicazioni dei cittadini interessati al sostegno alle famiglie in difficoltà, dovranno necessariamente pervenire secondo le modalità sopra indicate, entro e non oltre le ore 13 del giorno 1° aprile 2020.

Ne dà notizia il commissario prefettizio Giuseppina Ferri.